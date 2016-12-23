堅持不入民進黨！ 柯P打算用這招爭取連任...

柯文哲將繼續以無黨籍參選。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-23 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲表態會參選2018總統大選，努力爭取連任，外界也關注他是否會加入民進黨或是繼續以無黨籍參選，他強調自己不會入黨，仍會以無黨籍出戰！

柯文哲接受《新頭殼》專訪，柯文哲坦言，不入黨比較能宣揚理念，這樣能按自己的信念做事，否則綁手綁腳做事容易受到黨的箝制，很可能會被黨紀、黨規限制住。

柯文哲強調，不會入黨，目前唯一的想法就是要認真做完8年的市長任期。對面2018選戰，柯文哲認為，「選民投給你，不一定是喜歡你，而是討厭你的對手」，他不想因為民調摒棄自己的價值與信念，仍會努力去做。

對柯文哲來說，他最大選舉策略就是「努力去做」，為了想改變台北、改變企業文化，他希望能夠連任完成這些目標，他強調絕對會努力爭取連任。