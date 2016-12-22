| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 政治

與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定

2016-12-22  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕非洲小國聖多美普林西比與我國斷交後，該國政府今首度出面回應此事件，總理陀沃達（Patrice Trovoada）表示，與台灣斷交對聖國而言是「最正確的決定」，並稱該國和中國有很重要的戰略關係。

《路透》報導，聖國總理陀沃達對記者表示，「我們有自己的計畫，也有對人民改善居住環境的承諾。」

他並稱與中國是重要的戰略夥伴關係，「中國是世界第二大經濟體，也是聯合國安理會常任理事國的成員。」

廣告
  • 聖國總理陀沃達表示，該國與中國有重要的戰略合作關係，與台灣斷交是最正確決定。（路透）

    聖國總理陀沃達表示，該國與中國有重要的戰略合作關係，與台灣斷交是最正確決定。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 斷交 聖國斷交 聖多美普林西比
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.