與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定

2016-12-22 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕非洲小國聖多美普林西比與我國斷交後，該國政府今首度出面回應此事件，總理陀沃達（Patrice Trovoada）表示，與台灣斷交對聖國而言是「最正確的決定」，並稱該國和中國有很重要的戰略關係。

《路透》報導，聖國總理陀沃達對記者表示，「我們有自己的計畫，也有對人民改善居住環境的承諾。」

他並稱與中國是重要的戰略夥伴關係，「中國是世界第二大經濟體，也是聯合國安理會常任理事國的成員。」