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海協會長嗆聲 陸委會：溝通對話才是關鍵

2016-09-21  14:57

〔記者林良昇／台北報導〕中國海協會長陳德銘接受新加坡媒體專訪時表示，蔡英文總統沒對九二共識或兩岸同屬一中作出明確表態，海協會與海基會無法協商，台灣參加國際會議或多邊活動也不存在，陸委會今表示，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵，不願意看到不利於兩岸人民福祉及台海區域和平的舉措。

新加坡「聯合早報」昨刊出陳德銘的專訪，對於陳德銘的談話，陸委會今發出新聞稿，以「中國大陸海協會負責人」來稱呼陳德銘。

陸委會強調，兩岸互動交流與台灣國際參與均攸關人民的權益福祉，國際社會均正向看待，呼籲中國大陸務實展現善意，不要架設任何互動的政治性前提，並審慎思考兩岸唯有透過溝通對話與加強合作交流，方能化解分歧、累積信任，才有利於兩岸關係的穩健開展。

陸委會表示，有尊嚴地參與國際組織及活動，是我方的權利與義務，也是台灣民眾的期盼。長期以來，國際社會歡迎與支持台灣有意義參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動。

陸委會認為，當前兩岸關係存在務實發展的可能契機，兩岸正常的往來互動有助於增加兩岸人民感情與福祉，也有利於全球功能性議題合作的完善運作。政府已表達爭取參與今年國際民航組織（ICAO）大會的意願，也提出願意與對岸溝通、尋求支持的良意，希望兩岸互信互助，共同開創兩岸新局。

陸委會強調，維護得之不易的既有成果及保障人民福祉權益，是兩岸共同的責任，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵。

陸委會重申，520以來，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史已多次表達尊重的立場，在兩岸政策主張、法律規範及相關作為措施等，均持續展現維護兩岸關係和平穩定發展的最大善意與彈性，中國大陸應認真理解與回應；任何不利於兩岸人民福祉及台海區域和平的舉措都是我方不願意看到的。

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  • 中國海協會長陳德銘。（資料照，記者張安蕎攝）

    中國海協會長陳德銘。（資料照，記者張安蕎攝）

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