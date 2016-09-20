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退休俸改為月領 林全：列優先改革項目

2016-09-20  18:06

〔記者曾韋禎／台北報導〕明明就是月退休金，為什麼一次就預領半年？民進黨立委鄭運鵬今表示，現在都透過電腦作業，退休軍公教的月退休金應從半年預領一次改為每月領一次，這也不必修法，政府應從此開始，展現改革決心。行政院長林全表示，會列為優先改革項目。

鄭運鵬今在施政總質詢指出，退休軍公教的月退休金都是「半年俸」，是透過行政命令，讓退休人員在半年前預領一次。明明就是月退，為何要半年領？

他表示，這是很簡單的事，馬政府也曾於2014年規劃，從每半年預發一次退休金改為每三個月發放，但隨因選舉考量，立即喊停。況且，若領取人死亡，已經領取的退休金也免予收回，還有溢領的問題。

他建議，這是不必修法的，政府應從這裡開始，展現改革的決心。這不但不會損及退休人員的權益，也能避免他們被汙名化。

林揆表示，這會列入優先改革項目，可行的話就會盡快處理。

人事總長施能傑表示，這有查核作業的時間問題，最重要的是確保不被溢領，包括死亡、赴中居住、再任公職，不過現在電腦系統很好，可以縮短作業時間。

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  • 民進黨立委鄭運鵬今表示，退休軍公教的月退休金應從半年預領一次改為每月領一次，這也不必修法，政府應從此開始，展現改革決心。行政院長林全表示，會列為優先改革項目。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委鄭運鵬今表示，退休軍公教的月退休金應從半年預領一次改為每月領一次，這也不必修法，政府應從此開始，展現改革決心。行政院長林全表示，會列為優先改革項目。（記者廖振輝攝）

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