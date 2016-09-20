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從自身遭詐騙經驗看台商 江素惠：只有一個哀字

2016-09-20  09:06

〔即時新聞／綜合報導〕台海兩岸陷入僵局，而在兩岸間往來求生存的台商們同步陷入困境，台商們急於找到解困境的管道，不過，香江文化交流基金會主席江素惠以自身曾遭詐騙的經驗，告訴這些台商們只能「自求多福」。

中國為逼迫蔡政府公開承認「九二共識」，不惜對台灣採取文攻、武嚇加分化手段，台商們更成為當中的夾心餅，江素惠在《東網》專欄上形容，北京、上海、廣州的三大台商協會會長想返台參加海基會活動，即使要砲打蔡政府還是遭中國阻斷；連台商陳合泰才剛受聘海基會董事，來不及發聲就又被中方迫辭職；求助台灣政府之路受阻，台商把目標轉向預定十月在江蘇舉行的「台商論壇」，期待中國官員能落實台商投資保障協議。

但是，江素惠認為，以現在的政治情況，台商對兩岸政府都不要抱太大希望，她以自身經驗指出，她跟中國國企合組公司，對方不履行契約遭詐兩千萬（港幣、約給台幣八千萬元），即使四處求救、「已達通天」，但涉台部門卻是「上有政策，地方有對策，死賴不認帳不處理」，建議台商們「自求多福」，不要寄望太多，「台商只有一個哀字形容，自求多福吧！」

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  • 香港名人江素惠對台商困境提出悲觀看法。（圖擷取自網路）

    香港名人江素惠對台商困境提出悲觀看法。（圖擷取自網路）

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