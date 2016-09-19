抗議《電業法》上街 台電員工：核四蓋好不用是賣台

近2千名台電員工今天上午集結在監察院，抗議電業自由化將圖利財團且造成電價上漲。（記者黃耀徵攝）

2016-09-19 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕近來經濟部要修《電業法》開放電業自由化，卻引起台電內部抗議。有媒體報導指出，近2千名台電員工今天上午集結在監察院，抗議電業自由化將圖利財團且造成電價上漲，更有員工說，花了2838億元蓋好的核四被要求不准發電，全民埋單卻不用就是賣台。

據《聯合報》報導，近2千名台電員工今天在監察院抗議電業自由化，他們說電業自由化其實是圖利財團，會造成電價上漲讓全民埋單，且台電已花費了2838億元蓋好核四，卻被要求不准發電，他們認為有資源不用就是賣台，還說行政院長林全應想好電業自由化帶來的結果

報導也提到，該場抗議的副總指揮蕭憲中表示，電業法一旦完成修法，電價就準備要漲了。總指揮楊家法則帶了10位代表進入行政院遞交陳情書，由行政院經濟能源處長廖耀宗收下陳情書。