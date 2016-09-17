傳軍公教調薪擬公式化 未來也可能「降薪」

據了解，行政院人事總處正在研議，將軍公教調薪公式化及制度化。圖為本月3日軍公教上街「反汙名、要尊嚴」大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-17 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全7月時拍板，礙於經濟成長考量，明年軍公教人員確定不會調薪。據了解，行政院人事總處正在研議，將軍公教調薪公式化及制度化，若經濟有顯著成長或民間薪資調升，軍公教可依公式合理調薪或「降薪」。

《聯合報》報導，軍公教迄今6年沒調薪，加上年金改革在即，讓不少基層公務員擔憂。對此，有軍公教待遇審議委員會委員建議，希望年金改革後，軍公教人員調整待遇，應依民間薪資成長、消費者物價指數年增率、政府財政稅收、國內經濟成長率等相關指標，擬出一套公式，作為調降薪資的依據。行政院人事長施能傑也證實，確實有這樣的建議方向，人事總處將深入研議如何公式化。而據了解，軍公教每調薪1％，政府總支出約增加70億元。

有官員透露，一旦調整待遇指標公式化，當民間薪資或經濟成長時，軍公教固然可以加薪，但若遇到景氣差、財政困難，或民間薪資停滯時，依公式將也可以「減薪」，亞洲國家都有類似例子。