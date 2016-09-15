蓮舫任日民進黨黨魁 台民進黨：盼深化互動

2016-09-15 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日本參議員蓮舫今（15）日在日本民進黨黨魁選舉中獲勝，對此，台灣民進黨發言人邱莉莉表示，民進黨除了獻上最誠摯的恭賀，也希望未來能加深兩黨的互動，提升台日關係。

蓮舫在黨魁選舉的第一次投票中，取得總數849點中的503點，單獨超過半數，擊敗對手前原誠司的230點、玉木雄一郎的116點。

根據《蘋果日報》報導，邱莉莉表示，民進黨除了表達最誠摯的恭賀，也期待與台灣關係深厚的她，能夠深化兩黨間的互動，同時強化台日兩國的關係與合作。