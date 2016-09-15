林全視察高雄農損 強調補助將從寬、從速

行政院長林全（右）視察高雄燕巢農損，看到西施柚掉落滿地，面露無奈神情。（記者蘇福男攝）

2016-09-15 18:40

〔記者蘇福男／燕巢報導〕強颱莫蘭蒂對高雄造成嚴重農損，行政院長林全今天下午視察燕巢區農損時強調，農委會的現金補償、低利貸款即刻辦理，並將從寬、從速處理，盡量讓農民損失降到最低，政府一定會與農民一起度過難關。

林全今天下午4點半，由高雄市長陳菊、立委邱議瑩等人陪同，赴燕巢區安招社區農田，視察芭樂、蜜棗、西施柚農損情形，林全穿著雨鞋，進到泥濘不堪的田地仔細探看。

燕巢區農會主任陳繼安說，燕巢的西施柚才正要開始採收，就碰到強烈颱風肆虐，落果掉滿地，收成大概剩不到2成，農民的心都在淌血。

林全隨後轉進棗園察看，陳繼安說，燕巢的棗子正要開花，而開花到結果需要120天，趕在過年前採收，結果花都被颱風打掉了，樂觀預估今年收成不到5成。

燕巢蜜棗產銷班長鄭三才苦笑說，蜜棗的枝葉都枯萎了，年前採收的棗子都完蛋了，「收成恐怕連2成都不到！」他並向林全抱怨，網子等資材也損失慘重，林全說，相關設備政府都會補助，政府一定會與農民一起度過難關。

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