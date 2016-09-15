政院：中秋長照服務不打烊 提供長照中心多元服務

2016-09-15 10:08

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是中秋連假的第一天，行政院今天上午表示，中秋連假期間長照服務不間斷，政府將持續提供失能民眾及家庭照顧者獲得必要的長照服務，請有需要的民眾，事先由本人、家屬或社區鄰里長，以市話撥打長照專線412-8080、或以手機撥打各縣市區域碼（如台北02，台中04）後，再撥412-8080，另也可向各縣市政府「長期照顧管理中心」預先申請長照服務。

行政院指出，為滿足多元需求，提供民眾便利及可及的長照服務，衛福部協同各縣市政府建立長期照顧管理中心」，提供受理申請、需要評估以及整合、連結、輸送長照服務的單一窗口，並肩負整合連結醫療照護」與生活照顧」二大體系的服務資源，目前已於22個縣市成立62個「長期照顧管理中心」及其分站。

行政院表示，有長照需要的民眾，可向長期照顧管理中心」申請長照服務，該中心會派員到家中對民眾作生活功能評估，並連結或轉介所需長照相關資源，讓民眾獲得有效的長照服務。

有關中秋連假期間長照服務，行政院表示，各縣市中秋連假期間仍持續提供的長照服務，包括居家服務及機構服務；另外，居家護理服務及居家復健服務，則調整安排在中秋節連假前後提供。