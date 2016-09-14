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520中國傳派2艦示威 緊貼海峽中線「來回航行」

中國054A型飛彈護衛艦。（圖擷取自網路）

2016-09-14  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳在12日組織「轟-6K」轟炸機、「蘇-30」戰鬥機、預警機與加油機等10多架飛機，經巴士海峽前往西太平洋，其中「蘇-30」在迴避美軍戰機時，一度侵入到我蘭嶼附近空域。對此空軍司令部已做出否認。媒體進一步披露，在520總統就職當天，國防部雖宣稱中國沒有異常軍事活動，據稱卻有兩艘軍艦貼近海峽中線航行。

根據《上報》報導，5月18日，海軍就發現中國的一艘杭州級飛彈驅逐艦，與一艘054A飛彈護衛艦，通過釣魚台附近進入台灣東部海域，19日夜間進入巴士海峽，520當天清晨，從南部海域北上緊貼著海峽中線向北航行，走到台灣北方時又折返，貼著海峽中線南下。

中國2艘軍艦的不尋常舉動，引發了我海軍偵測單位的警覺，最後這兩艘軍艦在22日清晨才轉向中國駛離台灣。軍方人士認為，這2艘軍艦在520期間如此動作，就是要傳遞不友善的針對性意涵，這是無庸置疑的。

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