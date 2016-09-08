還是乏人問津！ 北市議會舊址5度流標

台北市議會舊址地上權案5度流標，財政局認為與房地產景氣低迷有關。圖為台北市議會舊大樓拆除後，綠美化的情況。（資料照，北市府新工處提供）

2016-09-08 12:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會舊址地上權案多次流標後，今年7月降低無償撥用比例，同時提高權利金底價，期提高招商誘因。但截至今天上午11時止，仍無人投標，財政局因此宣布流標。

財政局表示，台北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地（市議會舊址）設定地上權案，已於今日上午11時截止投標，因無人投標而宣布流標，經分析流標原因，可能與房地產景氣低迷，廠商投資策略趨於保守有關。

財政局說明，部分潛在投資人於等標期間，反映未來房地稅賦尚有不確定因素、基地內受保護樹木移植審查時程不易掌控、無償提供市府使用的台北城博物館，須設置於面臨忠孝西路的低樓層（1樓至3樓）精華地區，與其商業使用行為有競合效應，且文化觀光專用區部分樓地板面積規範，僅供非營利組織辦公使用等限制，致影響投資人投標意願，財政局將再審慎研議，並依市府政策辦理後續事宜。