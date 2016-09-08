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北市府贏遠雄？ 柯文哲：重點是市民贏了就好

柯文哲提到有人問他會不會覺得是北市府贏了，他表示，從歷史眼光來看，市民贏了就好。（圖擷取自YouTube）

2016-09-08  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」回應遠雄，在最後總結時，柯文哲提到有人問他會不會覺得是北市府贏了，他表示，從歷史眼光來看，市民贏了就好。

柯文哲表示，覺得自己應該還有很多可以做得更好的，在大巨蛋這件事，特別是作為醫生市長，他強調有些東西是明明就違背良心，也因為我們堅持他解決公共安全問題，拖了一年多。

柯文哲坦言：「拖了一年多也讓我民調調了十幾趴，但我相信這對遠雄也很痛苦。不過我希望不是說誰贏了，應該是台北市民是最後的贏家，希望經過這件事之後，大巨蛋可以變成比較安全的、符合公平正義的巨蛋。」

最後柯文哲說：「所以我從來不認為是台北市政府贏了還是遠雄輸了，希望從歷史眼光來看，市民贏了這樣就好了。」

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