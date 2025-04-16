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    今明持續暖熱高溫破32度 週末鋒面接力來襲

    近日天氣晴朗穩定，彷彿已經進入夏天，氣象專家指出，昨日各地高溫相當顯著，今天依舊暖熱，預估各地高溫上看32度以上，南部更有機會來到35度，但清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍可能超過15度。（資料照）

    近日天氣晴朗穩定，彷彿已經進入夏天，氣象專家指出，昨日各地高溫相當顯著，今天依舊暖熱，預估各地高溫上看32度以上，南部更有機會來到35度，但清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍可能超過15度。（資料照）

    2025/04/16 08:55

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣晴朗穩定，彷彿已經進入夏天，氣象專家指出，昨日各地高溫顯著，今、明依舊持續暖熱，預估今日各地高溫上看32度以上，南部更有機會來到35度，但清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍可能超過15度。至於週五後天氣轉不穩定，山區及北部平地午後有局部短暫陣雨，週六、週日持續受鋒面影響，下週一、二雖然好轉，但下週二晚至週五又有另一波鋒面，且這波持續的時間較久。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日各地高溫相當顯著，新竹以南的縣市均有高於30度以上的實測紀錄；最熱出現在高雄內門的34.5度，其次是屏東內埔的34.1度。大氣環境又熱、又乾，彷若夏天提早到來。

    「林老師氣象站」表示，今日因環境轉為東南風，水氣仍然偏少，降雨機會偏低，僅東半部有零星短暫陣雨。白天感受溫暖炎熱，日夜溫差大，預測西半部地區高溫仍在30度上下，東半部地區高溫26至28度，離島的澎湖高溫26至27度，金門及馬祖高溫則分別在25至26及23至24度之間。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫預估32度以上，南部上看35度，紫外線強、要防囇；清晨有輻射低溫，日夜溫差很大，可能超過15度，且相對濕度低、「天乾物燥」，空氣品質則是不佳。

    吳德榮表示，明日受高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」。週五持續暖熱，不穩定度稍提高，山區及北部平地午後有局部短暫陣雨的機率。週六有鋒面接近，天氣仍偏暖，山區午後及北部平地有局部短暫陣雨的機率。明起因水氣漸增，西半部及金馬的起霧機率、逐日提高。

    吳德榮提到，下週日下午起受「微弱鋒面」影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一、二天氣好轉、氣溫偏高。不過下週二晚至週五另一波鋒面南下，再轉有陣雨或雷雨，且這波持續的時間久、也很不穩定，也有「劇烈天氣」發生的機率。

    「林老師氣象站」發文指出，昨日各地高溫相當顯著，新竹以南的縣市均有高於30度以上的實測紀錄；最熱出現在高雄內門的34.5度，其次是屏東內埔的34.1度。大氣環境又熱、又乾，彷若夏天提早到來。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，昨日各地高溫相當顯著，新竹以南的縣市均有高於30度以上的實測紀錄；最熱出現在高雄內門的34.5度，其次是屏東內埔的34.1度。大氣環境又熱、又乾，彷若夏天提早到來。（圖擷自臉書）

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