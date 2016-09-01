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田弘茂掌海基 傳是小英為終止買辦壟斷兩岸

前外長田弘茂（中）接任海基會董事長，傳是小英為終止兩岸買辦政治。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-01  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕前外交部長田弘茂將接任海基會董事長，這項人事案受到「意料之外」的評語，為什麼是田弘茂？據報導，小英總統希望在兩岸交流上，能夠終止由少數人壟斷利益的買辦政治。

《風傳媒》報導，有關田弘茂人事案，小英總統曾經諮詢過數名人選，但都不含之前曾被點到名的財經界人士，就是期待有新的突破，把利益留給最大多數的人民；且田弘茂除熟識兩岸與國際議題之外，更沒有生意跟中國往來，跟過去數任海基會董事長的情況截然不同，有助於終止兩岸從買辦政治中掙脫出來。

田弘茂受訪時也回應，「上任後將會站在增進台灣全體國民同胞共同利益的立場上，來處理兩岸交流的議題」。

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