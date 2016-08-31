懷疑遭「蒙蔽」？柯文哲撂話：逮到就抄家滅族

台北市長柯文哲懷疑又遭人「蒙蔽」，因此撂話，只要被逮到一次，保證抄家滅族，「厚伊死」，殺幾個大家就知道了。（記者何世昌攝）

2016-08-31 16:27

〔記者何世昌／台北報導〕北市府今下午召開公安督導會報，由市長柯文哲主持。會議中針對公安聯合稽查小組提出4項精進作為，不合格場所全面納入複查及列管、成立專責檢查小組、提高行政獎勵額度，以及針對「平時檢查合格，聯合稽查卻發現重大缺失者」將檢討檢討權責單位。但柯文哲不解，為何會發生檢查與聯合稽查不符情況，懷疑又遭人「蒙蔽」，因此撂話，只要被逮到一次，保證抄家滅族，「厚伊死」，殺幾個大家就知道了。

柯文哲主持公安督導會報時，看起來昏昏欲睡、語氣也略顯不耐。柯認為行政部門辦事不力，並舉例，有里長向他爆料，位在北市大同區天水路一號的健身房「韋德伍斯」，違規使用多時，不解為何在里長檢舉前，相關單位都沒有掌握。

此外，柯文哲也不明白，為什麼平時稽查合格，聯合稽查卻會發現重大缺失，這點太不合理，還說「讓我再當2年市長就知道」。他強調，局處應該要為自己的行為負責，自己都相信各局處，但只要被逮到一次，保證抄家滅族，「厚伊死」，殺幾個大家就知道了。

柯文哲進一步補充，在美國，講「Fxxk You」，美國人不會生氣；但講「You are a liar」，美國人會和你打架，因為這汙辱到他的人格，藉此暗示相關局處不得說謊、蒙蔽他。

對此，都發局副局長張剛維事後受訪解釋，「韋德伍斯」今年六月正式開幕，其地處「第三種商業區」，依法可經營健身房，且其領有商業登記，因此，主管機關無故不會前去稽查，以免遭業者指「找碴」。

都發局接獲「違建」投訴後，即刻派員現勘並發現「韋德伍斯」打通16戶的牆面及樓梯，雖仍保留樑柱，結構無虞，但此舉須向北市府申請使用執照變更；因此，都發局建管處依據《建築法》第33條、第77條開罰，逾期未改善則累罰，現已開罰3次、共18萬元，預計10月將再行複檢。

記者已致電「韋德伍斯」，但尚未取得回應。