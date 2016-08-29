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桃園市長批審計報告 議員：現在是帝制？

2016-08-29  11:55

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市長鄭文燦24日針對監察院審計部桃園審計處所做出的市府總決算審核報告大表不滿，批評報告錯誤、雞蛋裡挑骨頭等，並要求各局處加強溝通，桃園市議會今天上午開議時，多位市議員紛紛砲轟鄭文燦不尊重國家制度與獨立專業監督，市議員舒翠玲甚至說，「現在是帝制了嗎？」

舒翠玲說，審計權與彈劾、糾舉權同為監察權，主要負責監督政府預算執行，審核財務收支與決算等，依法審計人員獨立行使職權，不應受到干涉，鄭文燦公開要求各局處官員加強與審計處溝通，是要溝通什麼？痛批鄭文燦干涉監督，直說「現在台灣是實施帝制了嗎？」

她也針對鄭文燦批評審計報告諸多錯誤，當場詢問出席議會的議會各局處首長，認為報告有誤的請舉手，結果無人舉手。

市議員楊朝偉也說，審計人員都是專業公務人員，也經過國家任用，應該尊重，不應該對公務人員汙衊，何況鄭文燦在2014年選舉時也曾引用審計報告批評當時的縣府，難道「壞得都是吳志揚，好的都是鄭文燦？」

市議員劉茂群說，根據決算情形，不少局處都有動支預備金，這代表預算編列後遇到非常需要的情況，但結果動支後，執行率卻偏低，質疑背後「大有文章」，支持審計處徹查。

副市長游建華解釋，溝通是希望各局處的意見能夠完整呈現，並非干涉。

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  • 桃園市長批審計報告，議員：現在是帝制嗎？（記者邱奕統攝）

    桃園市長批審計報告，議員：現在是帝制嗎？（記者邱奕統攝）

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