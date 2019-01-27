〈台北都會〉三重立委補選 余天、鄭世維拚市場

2019-01-27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立委第三選區（三重區）補選，民進黨參選人余天昨天到大台北批發市場拜票，他擁有高知名度，沿途受到熱烈歡迎；余天表示，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌將在大年初一陪他拜年、輔選，有信心贏得勝選。國民黨參選人鄭世維昨天到力行市場拜票，他表示前總統馬英九今天陪他到大同市場、三和市場掃街。

余天在昨天清晨六點先到大台北批發市場拜票，受到攤商熱情歡迎，中午再到溪美里參加銀髮族共餐、下午到六張里活動中心參加「暖星感恩長照您心」活動，由於余天具有高知名度，他一到場就與民眾熱烈互動，加油聲、凍蒜聲不斷。

余天表示，天氣雖冷，但看到攤商與民眾的熱情，讓他內心非常溫暖。面對鄭世維邀請馬英九、高雄市長韓國瑜等重量級人士助選，余天說，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌在大年初一也會陪他拜年兼拜票，他有信心贏得勝選。

另外，鄭世維昨天由國民黨籍立委柯志恩陪同到力行市場掃街拜票，鄭世維說，他曾任新北市果菜運銷公司副總經理，力行市場鄰近三重果菜批發市場、魚市場，地方民眾都期待整體區域的重劃改建，未來進入立法院會邀請中央部會及新北市政府共同解決市場改建問題。

鄭世維說，前總統馬英九今天上午陪他到大同市場、三和市場掃街，未來包括黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前市長朱立倫等人也會幫忙輔選，同為「賣菜郎」的韓國瑜也在安排中。

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