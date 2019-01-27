〈中部〉海巡積極防疫 蔡英文訪嘉慰勞

2019-01-27

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕全國防堵中國「非洲豬瘟」危害，海巡署也在第一線，總統蔡英文昨天到嘉義縣慰勉海巡署第十三海巡隊，強調政府的目標跟海巡的任務一樣，就是把疫情阻絕於境外，做好邊境防禦的工作，為了防疫需要，將裁罰金額提高，用各種管道來提醒國人千萬不要攜帶肉品進來，她感謝隊員辛勞，並說「台灣社會應該給我們的海巡同仁們更高的感謝跟敬意」。

蔡英文昨由海巡署長李仲威、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同，慰勉第十三海巡隊員，由隊長李松樵向總統簡報防範非洲豬瘟、查緝走私、救援船難等工作，蔡英文登上海巡船艇瞭解裝備、器材。

蔡英文表示，除機場、港口的檢疫，豬瘟防疫網還有一個最關鍵的角色，就是海巡同仁，不只要積極查緝走私，還要跟漁民溝通宣導，宣傳防疫資訊，守護廣大海疆，即時救生救難，真的很辛苦、很不簡單，農曆春節假期快到了，防疫不能有空窗期，海巡同仁要排班留守、繼續值勤，請把握三個原則「用最嚴謹的態度，最高的防疫標準，做好長期作戰的心理準備」。

蔡英文下午到稻江科技暨管理學院，參與中華扶輪教育基金會頒發獎學金典禮，感謝扶輪基金會為台灣培育優秀人才，獎勵碩、博士班在學青年走向國際，出國深造，並協助僑生來台求學，發揚扶輪精神。

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