〈中部〉《雲林》茂谷柑大果晚熟 農憂錯過春節財

2019-01-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕茂谷柑今年結果量減少約兩成至五成，導致大果比率增加一倍，雖然品質更好，但因大果晚熟，過去茂谷柑在春節前多已採收完畢，今年至今還有許多大果未採收，由於茂谷柑是春節應景、送禮水果，果農憂心趕不上年前上市。

果農朱清輝表示，茂谷柑收成有一年好、一年較差的習性，去年茂谷柑結果率高，今年的結果量少了約兩成，因著果率較低，果實相對養份充足，加上去年沒有颱風災情，茂谷柑長得碩大，往年規格廿七公分的茂谷柑約佔產量的兩成、卅公分約一成，但今年廿七及卅公分的都有三成多，大果比率較往年多出一倍。

產量少約兩成至五成 大果比率高

一公頃茂谷柑園去年產量約十萬台斤，今年因結果量少約兩成至五成，大果較多，產量約八萬台斤；規格廿七公分、每箱十台斤的茂谷柑禮盒約賣七百至七百五十元，規格卅公分的禮盒，每箱十台斤約九百至一千元，價格跟去年一樣。

雲科農場的主人陳萬生也表示，今年茂谷柑產量略減，因此，每一顆都特別渾圓飽滿，加上雨水不缺，所以今年的甜度及品質都很好，大果比率相對高。

怕元宵後還未成熟 只能忍痛剪掉

朱清輝說，由於大果慢熟，加上春節來得較早，很多茂谷柑還掛在樹上來不及採收，光他的果園就有三萬斤大果，哥哥朱清相的果園也有一萬多斤，這些都是禮品等級，怕趕不上春節禮品市場，更擔心元宵後還未成熟，屆時還得忍痛剪掉，否則可能影響下一季的開花結果，連收成都沒有。

朱清相也說，他種的茂谷柑都是頂級貨，距離過年只剩兩個禮拜，還有很多沒賣出去，希望相關單位能協助促銷，否則轉送批發市場拍賣，價格恐剩下三分之一。

斗六公所協助行銷 製作購買名冊

斗六市長林聖爵表示，茂谷柑是斗六的寶，每一顆都經過農民精心呵護，今年大果產量多，為協助農民行銷，公所特地製作購買名冊，在臉書或公所網站都能看到，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接跟農友購買；另斗六茂谷柑節昨天起一連兩天在人文公園舉行，也歡迎民眾到現場採購。

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