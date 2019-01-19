〈南部〉蔡英文接地氣 基層座談聽民意

2019-01-19

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文昨到台南和基層博感情、聽民意、接地氣，在白河福安宮贈匾時意外又拉斷揭匾紅線引起笑聲，她拜託大家加她的臉書、LINE，她會提供正確訊息，保證蔡英文不會騙人，雖然二○一八選不好，但只要繼續拚民生、守護民主、守護主權，「二○二○咱一定守得住台灣」。

繼十二日訪台南產業和基層座談後，蔡英文又到後壁蓮心園啟智中心探望院生共進午餐，再到白河福安宮、六甲恒安宮拜媽祖贈匾，在新營和基層座談聽民意，蔡英文說，雖然民進黨此次選舉沒選好，但選後開始檢討，做不好的、不夠的開始調整，二○一九年最重要的是把台灣人民顧好，經濟要繼續成長，社會弱勢要加倍照顧，拜託新任行政院長蘇貞昌特別來照顧，讓人民知道政府有聽到人民心聲。

蔡英文說，政府沒做好的，人民可以直接跟她講，只要加入蔡英文的臉書和LINE，有專人看留言訊息，一定都會處理。

她強調，台灣人的前途現在是最關鍵時刻，拜託大家要有警覺心，台灣未來如果我們這代人不堅持，下一代人就沒有選擇，和蔡英文一起堅定保護台灣主權，二○一八選不好，繼續做更好，拚民生、守護民主、守護主權，二○二○咱一定守得住台灣。

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