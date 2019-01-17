〈北部〉2毛孩落難 一獲救一待協尋

2019-01-17

〔記者鄭名翔、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣竹南鎮一隻家貓「樂樂」，昨天被發現卡在民宅圍牆間五公分窄縫、動彈不得，屋主得知同意救援人士破牆，協助將樂樂救出，讓人暖心；但苑裡鎮「幸福狗流浪中途」創辦人陳淑娟，接獲通報在台中市清水區有隻流浪狗頸部疑似被刀割傷，且左腳卡著一個捕獸夾蹣跚爬行，發動協尋，盼能盡速找到狗狗，加以救援醫治。

貓咪卡牆 屋主允破牆救出

樂樂的飼主表示，一歲多的樂樂調皮貪玩，前天疑似與附近流浪貓「結伴離家」，不知去向，令全家人焦急，不僅外出尋找，也在臉書各社團PO文請網友協尋，昨天上午接獲通知，飼主趕到現場，樂樂聽到熟人聲音不斷發出喵喵求救聲，但因牆縫僅約五公分寬難以動彈，想試圖將牠拉出，但又怕樂樂受傷。

黃姓屋主得知後，答應破牆救貓，眾人先以電鑽破壞部分牆體，另淋橄欖油增加潤滑度，經過一小時努力，終於將牠救出，經清水清洗乾淨檢視僅受驚嚇。

狗狗頸傷腳被夾 尚未找到

而受傷的流浪狗，據陳淑娟了解，平日在一間回收場出沒，回收場老闆也指該隻流浪狗一個月前都正常，約兩至三週前突然頸部出現傷痕，上週看到，腳上又多了捕獸夾，讓人痛心，但見到人就躲避。

陳淑娟說，依她救援多次流浪狗經驗研判，許多毛小孩一旦誤中捕獸夾陷阱，通常會面臨截肢，造成永久性傷害。她已經聯合十多名動保人士尋找該隻流浪狗身影。

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