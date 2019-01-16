〈南部〉免費搭公車 屏縣擬擴及114線

2019-01-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府去年十月十五日至今年一月一日推出刷卡免費搭全縣三十三條市區公車，總運量成長率達到百分之十五．八，今年將持續推動，目標是提早並擴大範圍，如果作業順利，市區公車、公路客運共一百一十四條可望全部納入。

33路線兩個半月總運量成長15.8％

屏東縣沒有重工業，因位下風處，每逢冬秋成為空污受害區，屏東縣政府去年獲環保署空污基金補助三百萬元，實施民眾持一卡通、悠遊卡等電子票證免費搭乘全縣市區公車，有二十八條公車路線及五條小黃公車路線，涵蓋全縣，包含墾丁、小琉球、沿山公路等景點。

交通處長黃國維表示，在實施前三十三條市區公車，每月平均運量約四．五萬人次，原預估免費搭乘後運量成長百分之五，但在實施之後，統計兩個半月來總運量約十五萬九千人次，上一年度同期約十三萬七千次，成長率百分之十五．八。

交通處統計，實施期間與上年度同期相較成長最高的路線，以瑪家鄉涼山遊憩區線為主，公車603線從涼山到大津，從六十一個搭乘人次增為五百八十餘人次、605線涼山到潮州，從二百零二人次成長到一千三百餘人次，511線涼山到高雄左營從八百零五人次增加到六千一百餘人次，分析原因是跨域公車511線直接從高雄左營到屏東涼山，可再轉搭603、605線到鄰近鄉鎮。

電子票證才免費 續推爭更多補助

黃國維也指出，由於使用電子票證才免費，也讓刷卡率上升三成，從刷卡紀錄可以分析乘客上下車數據，做為未來調整路線的參考；屏東機車族多，必須透過政策鼓勵使用公共運輸，今年免費公車仍會推動，將積極向環保署爭取更多補助，希望擴大實施範圍到屏東客運、高雄客運等的公路公車，實施時間也盼能提早到十月之前。

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