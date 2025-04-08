好天氣掰掰！明下半天起變天 2波鋒面接力襲台

週日受到東北季風增強影響，各地氣溫將再度轉涼。（資料照）

2025/04/08 18:07

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣短暫好轉，但明晚起又要變天。中央氣象署指出，鋒面將於明日白天接近台灣，上午各地維持多雲到晴的好天氣，且白天氣溫可達30度，但下半天起，北台灣率先轉雨，晚間至週四期間，各地有短暫陣雨或雷雨，週五短暫空檔後，週六將有另一波鋒面帶來更大範圍的降雨。

中央氣象署預報員林定宜指出，接下來將有2波鋒面先後影響台灣，第1波鋒面從明天晚間開始持續至後天，第2波則預計在週六通過，且第2波鋒面過後，東北季風短暫增強，並持續至週日，期間各地稍微轉涼，直到下週一再度回暖。

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林定宜說，第1波鋒面預計於明天白天接近，各地天氣轉趨不穩定，但白天氣溫維持溫暖至微熱，西半部可達29至30度，東半部約26度，低溫則落在17至22度左右。

隨著鋒面靠近，北部地區下午起即轉為有局部短暫陣雨的天氣，晚間鋒面通過時，各地都可能出現局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區有局部較大雨勢發生機率，並有機會出現短延時強降雨。

林定宜提到，週五將是兩波鋒面之間的空檔，當日雨勢相對較小，但仍有水氣，因此桃園以北、東半部地區、其他山區持續有局部短暫陣雨，其他地區則恢復至多雲到晴的天氣。

此外，林定宜說，週六的鋒面通過時帶來的降雨範圍比第1波更廣，各地有陣雨或雷雨，且中部以北、東北部、南部山區雨勢更明顯，尤其中部以北地區有局部大雨發生機率，並有機會出現短延時強降雨。

林定宜指出，第2波鋒面通過後，週日受到鋒面後的冷空氣影響、東北季風增強，各地氣溫轉涼，北部地區16至21度、中部17至22度、南部19至25度、東部17至21度。

不過，林定宜說，週日各地降雨也將明顯趨緩，各地轉為多雲的天氣，僅迎風面、東半部地區有局部短暫雨，下週一東北季風減弱後，水氣進一步減少，各地多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，且受有輻射冷卻影響，早晚感受偏涼，白天氣溫則明顯回升，各地日夜溫差大。

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