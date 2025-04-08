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    兩韓邊界緊張！北韓10名士兵越界 南韓鳴槍示警驅離

    圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社資料照）

    圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社資料照）

    2025/04/08 18:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓軍方今（8）日表示，約10名北韓士兵下午短暫越過兩韓軍事分界線（MDL），經南韓軍方廣播示警並鳴槍示警後，已退回北韓轄區。

    據《美聯社》報導，南韓聯合參謀本部（JCS）透過訊息向記者表示，事件發生在當地時間下午5點左右，地點位於非軍事區（DMZ）東段。約10名北韓士兵當時越過了軍事分界線，南韓軍方隨即進行示警廣播，接著發射示警彈，北韓士兵不久後便退回線的北側。

    聯合參謀本部補充說，南韓軍方正密切監視北韓軍方動態，並根據既定的作戰程序，採取必要因應措施。

    就在前一天（週一），南韓軍方曾指出，觀察到約有1500名北韓人員，近期在非軍事區內進行設置鐵絲網及土地相關作業，且北韓方面同時也在進行軍事演習。此次越界事件是否與這些活動有關，目前尚不清楚。

    這起邊境事件發生之際，朝鮮半島局勢持續緊張。北韓近期仍持續進行武器測試，並無視美國總統川普自1月20日上任以來，一再釋出的接觸提議。平壤方面不僅未回應川普，反指控其上任後美國的敵意不減反增。與此同時，南韓在上週總統尹錫悅因試圖頒布戒嚴令，而遭國會彈劾罷免後，正經歷領導層的真空狀態。

    技術上而言，由於1950至1953年的韓戰最終僅以停戰協定、而非和平條約告終，兩韓至今仍處於戰爭狀態。

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