王鴻薇烏龍爆料指潘孟安被財團供養住豪宅 高院判王應賠50萬元

國民黨立委王鴻薇召開記者會不實指控潘孟安遭財團以「金屋藏潘」方式供養，高等法院認定王損害潘的名譽，判應賠償50萬元。（記者楊國文攝）

2025/04/08 18:33

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍立委王鴻薇在前年12月正值總統大選前夕召開記者會，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的總統府秘書長潘孟安，接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償150萬元。台北地院認定王未合理查證，判決王鴻薇應賠償潘孟安50萬元、並移除臉書貼文、影片，王不服判決提起上訴，高等法院審理認定王不實指控侵害潘的名譽權，今判決駁回上訴，還可上訴三審。

潘孟安提告求償指出，前年因擔任民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事，為辦理輔選事務，乃從屏東隻身北上，委由助理與房東簽訂租賃契約，約定租賃期間自2023年3月起至2024年2月止，每月租金6萬8000元，他均按月繳付租金，並與助理一同居住在租處。

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潘表示，國民黨立委王鴻薇已知悉他和助理同住在承租房屋，竟於2023年12月4日上午召開記者會，不實指控他長期入住綠能集團董事長名下的豪宅，並稱「這是一個綠能公司「金屋藏潘』的故事」等內容，他隨即召開記者會澄清並反駁，並未接受財團或建商供養，並於記者會公開出示租約及匯款單。

不過，王鴻薇仍繼續於當天下午在其臉書粉絲專頁及以Reels影片，公開發表對他的不實指控，誣指他謊話連篇，「把台灣人民當白癡」，惡意發表他收受綠能廠商利益等官商勾結、受財團供養而居住在豪宅等不實言論，使他名譽遭受重大損害，求償150萬元，並將不實言論、影片撤除，及刊登判決書。

台北地院審理時，王鴻薇辯稱，2023年11月間接獲民眾爆料，稱潘孟安接受財團供養，入住豪宅，此爆料內容涉及屏東縣土地利用與國家產業能源政策，屬重大公共議題，亦屬合理評論，不構成侵害名譽權。

台北地院審理後，判決王鴻薇未經合理查證義務，即擅自發表破壞潘孟安名譽的言論，且發佈言論的時機，是在國民小推出總統候選人侯友宜登記參選的適當時機，即使不是故意，亦有過失，已侵害潘的名譽，判王應賠償50萬元。王不服判決，上訴高等法院。

高院審理認為，王鴻薇身為立委，明知潘孟安與助理租屋同住，卻未盡合理查證義務，竟召開記者會公開傳述潘似與財團官商勾結的不實言論，並以「金屋藏潘」暗喻潘接受財團供養；甚至在潘於澄清記者會中已提出租約及匯款單後，仍未盡合理查證義務，王仍在其臉書粉絲專頁及系爭影片，向大眾傳述潘澄清記者會謊話連連、拿假資料唬攏全民料唬攏全民、把台灣人民當白痴等內容，足以使社會大眾認為潘收受廠商利益而有官商勾結，並受財團供養等事，使潘名譽受損，應負起侵權賠償責任。

高院審酌王鴻薇不實言論對潘孟安的名譽影響甚鉅，判決應賠償潘50萬元，且應移除臉書粉絲專頁相關言論及影片，以避免潘的名譽繼續遭受侵害，並不得再利用網路或其他媒介發表該貼文或影片。

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