勞動部前分署長謝宜容交保步出地院 啜泣表示：我對不起大家

謝宜容邊啜泣表示：「我對不起大家。」（記者徐聖倫攝）

2025/04/08 18:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容今下午移審，新北地方法院法官諭令100萬元交保，並需戴上電子腳鐐、限制出境，以及限制住居。今下午5時45分，謝宜容頭戴鴨舌帽、面戴口罩、身著運動服步出新北地院，在媒體面前她低頭啜泣表示：「我對不起大家。」

謝宜容於今下午移審庭當庭3連認罪，委任律師表示謝宜容除了認罪，也繳交所有犯罪所得，就往例看來，期望能夠以30萬元交保。但檢察官認為，謝宜容涉犯的法條均為5年以上重罪，且以她的社經地位，仍有許多方法能夠潛逃，建請法官予以重保，並戴上電子監視設備，以防其棄保潛逃。

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新北地院法官最終諭令，謝宜容100萬元交保，限制住居、限制出境，並需配戴電子腳鐐。對此謝宜容委任律師表示，其實在「連一鮑魚」董事長鍾文智遭重判定讞後逃跑事件發生後，他們對交保金額就有了多些準備。

謝宜容步出新北地院時，頭戴鴨舌帽、面戴口罩，低著頭在媒體面前一邊啜泣表示：「我對不起大家，對不起家屬，謝謝大家關心。」委任律師表示，未來會聯繫那位去世部屬的家屬，能否去上香需尊重家屬意願。

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