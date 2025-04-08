注意！國道1號貨櫃車追撞施工緩撞車 南向全線封閉大塞車

國1南向69.9K發生貨櫃車追撞施工緩撞車事故，高公局北分局、國道警察已在現場進行車輛處理中。（圖擷自高速公路1968）

2025/04/08 17:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午4點多，國道1號南向69.9K發生車禍事故，暫時封閉全線車道，目前大塞車。高公局北分局、國道警察已前往現場處理，提醒用路人注意，提前改道行駛。

稍早有民眾在臉書社團「爆料公社二社」PO出國1南向楊梅往湖口路段塞車畫面，據原PO表示，他已卡在該路段將近1小時，完全動彈不得。

請繼續往下閱讀...

根據北區交控中心下午4點48分左右發布的消息，國1南向69.9K發生一輛貨櫃車追撞施工緩撞車的事故，暫時封閉全線車道，高公局北分局、國道警察已在現場進行車輛處理中，請用路人改道行駛。

北區養護北區養護工程分局表示，該事故車輛為大型車種，尚須時間處理，目前成立應變小組處理中。車道封閉管制期間，請駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

民眾拍攝國道1號南向楊梅到湖口路段塞車畫面。（圖翻攝自爆料公社二社）

根據國道即時路況的即時畫面，到今天下午5點半，該路段仍處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

國道1號南向楊梅休息站前的平面路段，目前處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法