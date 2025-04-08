為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意！國道1號貨櫃車追撞施工緩撞車 南向全線封閉大塞車

    國1南向69.9K發生貨櫃車追撞施工緩撞車事故，高公局北分局、國道警察已在現場進行車輛處理中。（圖擷自高速公路1968）

    國1南向69.9K發生貨櫃車追撞施工緩撞車事故，高公局北分局、國道警察已在現場進行車輛處理中。（圖擷自高速公路1968）

    2025/04/08 17:37

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天下午4點多，國道1號南向69.9K發生車禍事故，暫時封閉全線車道，目前大塞車。高公局北分局、國道警察已前往現場處理，提醒用路人注意，提前改道行駛。

    稍早有民眾在臉書社團「爆料公社二社」PO出國1南向楊梅往湖口路段塞車畫面，據原PO表示，他已卡在該路段將近1小時，完全動彈不得。

    根據北區交控中心下午4點48分左右發布的消息，國1南向69.9K發生一輛貨櫃車追撞施工緩撞車的事故，暫時封閉全線車道，高公局北分局、國道警察已在現場進行車輛處理中，請用路人改道行駛。

    北區養護北區養護工程分局表示，該事故車輛為大型車種，尚須時間處理，目前成立應變小組處理中。車道封閉管制期間，請駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

    民眾拍攝國道1號南向楊梅到湖口路段塞車畫面。（圖翻攝自爆料公社二社）

    民眾拍攝國道1號南向楊梅到湖口路段塞車畫面。（圖翻攝自爆料公社二社）

    根據國道即時路況的即時畫面，到今天下午5點半，該路段仍處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

    根據國道即時路況的即時畫面，到今天下午5點半，該路段仍處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

    國道1號南向楊梅休息站前的平面路段，目前處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

    國道1號南向楊梅休息站前的平面路段，目前處於封閉狀態。（圖擷自高速公路1968）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播