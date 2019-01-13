〈北部〉大溪茶花節開鑼 逾500品種競豔

2019-01-13

〔記者許倬勛／大溪報導〕農曆年前後是茶花盛開的季節，大溪是桃園主要的栽種地區，由市府農業局主辦的「大溪茶花節」，昨在大溪月眉休閒農業區舉行開幕儀式，五百多個品種茶花於溫室展出，活動至廿日止，市長鄭文燦出席，邀請「花粉」們前來欣賞茶花之美。

有「花中珍品」美稱的茶花，在台品種超過三千種，花型貴氣、五顏六色，加上壽命長，還可修剪造型做庭園造景用，受到民眾喜愛。

大溪茶花節策展處處充滿巧思，農業局於大溪區月湖路興建一座茶花展售溫室，以愛馬仕橘染成的溫室布幕，搭著長二三○公尺的彎曲廊道，溫室的正中央以碎石鋪成露天廣場，並展出五百多種茶花，在陽光點綴下呈現浪漫氛圍。溫室未來也將做為常態性展場，可展出木雕等藝品。

大開眼界 金庸筆下茶花亮相

現場更展出金庸筆下的茶花，像是五寶、抓破臉等。張欽龍解釋，「抓破臉」是茶花中的珍品，白瓣上有一抹綠暈、一抹紅絲，宛如美女潔白臉上留下道血痕，因而稱作此名。民眾也可循著展場提供的茶花地圖，依線索找到各式品種，完成後還能兌換精美小禮。

ＤＩＹ等多元活動 歡迎報名

大溪茶花節活動期間的四個假日，大溪月眉休閒農業區的在地小農規劃了小蘭花盆景ＤＩＹ、小茶花塑型ＤＩＹ、包餡青菜粿ＤＩＹ等多元活動，可至「大溪區月眉休閒農業發展協會」臉書專頁或現場報名。

鄭文燦表示，過去四年，市府陸續在大溪推出豆干節、石門水庫熱氣球嘉年華、國際風箏節等，希望茶花產業能成為月眉休閒農業區的特色，往後每年都會舉辦，打造「大溪四大節」品牌，促進地方觀光。

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