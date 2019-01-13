〈中部〉《南投》暖冬效應 信義草坪頭櫻開五成

2019-01-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕受暖冬影響，南投信義鄉草坪頭櫻花提前綻放，目前由桃紅色山櫻花打頭陣，花況三到五成，在翠綠茶園烘托下，景象更顯美麗，由於花期提早一週，加上今年信義梅花花期拉長，花況未能一次爆開，遊客賞完梅花，便前往草坪頭，意外掀起一波賞櫻熱潮。

山櫻先開 八重、吉野將接力

草坪頭茶農表示，今年因暖冬關係，櫻花未能感受到冬天的寒冷，便以為春暖花開的季節到了，因而提前開花，目前茶園各處山櫻花綻放錯落有致，花況約三到五成，之後八重櫻、吉野櫻、富士櫻等都將接力綻放，花期可望延續到春節過後。

賞梅客路過 開心一次看個夠

目前正值信義鄉賞梅季，草坪頭剛好位在台廿一線的賞梅路線上，最近平日都有賞梅遊客順道來草坪頭看櫻花，一到發現花況還不錯，都相當驚喜，尤其天氣穩定，櫻花未受雨勢影響，不論花開、還是結出的花苞，情況都不錯。

山櫻再10天滿開 梅花近尾聲

昨天假日遊覽車就有五、六輛，比上週二、三輛還多，人潮至少增加二、三成，足見「櫻」姿煥發盛況，估計山櫻花再十天會盛開，屆時還有其他櫻花同時綻放，茶園美上加美，花況可期。

信義鄉農會則說，櫻花綻放約在農曆春節，今年因為暖冬，櫻花才會提前綻放，另外，今年信義鄉的梅花已經開到第三波，也將接近尾聲，花期還有一週，目前不論是烏松崙，或是牛稠坑，花況都還有五成，沿路都能看到梅花盛開，雖然今年未有「爆開」梅況，但梅花、櫻花接力綻放，也讓賞花遊客看得目不暇給。

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