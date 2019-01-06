〈北部〉桃園模擬重災救援 逾200人持續48小時

2019-01-06

〔記者許倬勛／中壢報導〕台灣位在太平洋地震帶上，防災工作不容輕忽，消防局昨天早上八點起，在中壢區華勛消防分隊舉辦「緊急動員集結暨國際人道救援訓練」，進行四十八小時不間斷搶救模擬訓練，以人命搜索、建築物支撐、破壞作業與指揮體系四大項目為主旨，希望強化災害情境演練，對市民的健康、生命及財產帶來更大保障。

去年花蓮縣發生芮氏規模六．四的大地震，造成十七人死亡、二九一人受傷，桃園市消防局派遣上百名消防員支援救災，此次演練情境同樣設定為建築物傾斜和人員受困，特搜大隊接獲災情訊息後，迅速完成相關人員集結、報到作業，包括兩名醫師、兩名工程技師及義勇特種搜救隊、災害救難團體（迅雷救難協會、吉普車救難協會）等共計二四○人。

特搜大隊長蔡樹林表示，完成人員集結及裝備檢查後，隨即趕赴災區現場執行救災工作，此次以華勛分隊作為模擬災區現場，進行四十八小時不中斷搶救作業，全程以擬真、半預警及無預演方式進行；演練期間針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業，過程中也模擬餘震不斷，人員須搭配搜救犬、透地雷達、聲納生命探測器、光纖影音生命探測器等，在傾斜的大樓中搜尋待救民眾，更要求人員得反覆退出進行安全評估，以自保安全為先決條件。

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