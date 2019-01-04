〈台北都會〉美國智庫葛來儀否認邀訪 柯文哲︰儘快澄清

2019-01-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲預計今年三月安排訪美，地點包含紐約、華盛頓、波士頓、亞特蘭大與底特律，其中將在底特律接受葉克膜權威單位表揚。針對日前美國智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）資深顧問葛來儀否認邀柯訪美，並批柯幕僚扭曲事實，不滿自己遭利用替柯選總統抬轎。柯文哲連日受訪先是指「這是典型的假新聞」，昨則強調將儘快主動與葛來儀聯繫澄清。

柯3月訪美 接受葉克膜權威單位表揚

去年十二月葛來儀率ＣＳＩＳ團隊前往北市府拜會，傳出雙方於會中敲定，柯今年三月訪美時，參訪美國智庫並舉辦閉門會議。但葛來儀日前透過電郵回覆本報，她否認邀請柯拜訪華府，她質疑有意將她和ＣＳＩＳ團隊形塑成柯市長競選總統的支持者。

葛批柯幕僚顯然扭曲事實

葛來儀指稱，柯團隊在ＣＳＩＳ團隊到訪前早與另一個智庫接洽，「該智庫並非ＣＳＩＳ」，她本人也未邀請柯文哲訪美，「柯市長的幕僚顯然扭曲事實」，她強烈反對遭到這種方式利用。

柯︰市府並未講葛提出邀請

對於葛來儀的批評，柯文哲本月一日受訪時兩度批評「這是典型的假新聞」，他表示，市府並未講是葛來儀提出邀請，只說了柯三月要去美國，而且美國智庫有很多，就算要去也是他們去拜訪、不是人家邀請，「實在差太多了」。

稍晚由柯文哲親自主持會議，包含北市府發言人劉奕霆、北市府副發言人柯昱安、國際事務組小組成員等約八人與會。會後柯昱安轉述，柯文哲去年確實和葛來儀見過面，這也已經過雙方證實，但在過程中若有甚麼誤會導致部分不精準的報導，柯文哲要求儘速主動聯繫向對方說明清楚。

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