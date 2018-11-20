〈北部〉移植樹木 桃園市圖總館工程動起來

2018-11-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府斥資廿二億元工程費，將在桃園藝文園區興建桃園市立圖書館總館，市府新建工程處（簡稱新工處）昨天舉行桃園市立圖書館新建總館工程開工典禮，新工處表示，第一階段將先進行樹木移植工程，接著即進行主體工程。

第二次招標 主體工程今開標

市圖總館主體工程原定九月動工，因首度招標流標，市府重新檢討工程項目、提高工程管理費，並重啟招標，將於今天進行第二次開標，可望完成發包。

市長鄭文燦昨天出席動工典禮指出，新建的市圖總館鄰近未來捷運綠線G11展演中心站，位處市中心，交通便捷，總館將興建八層樓的「圖書館棟」，將有二千席座位、百萬冊藏書，五層樓的「電影院棟」則規劃八個影廳。整體工程目標二○二一年完工，屆時將成為桃園文化新地標，鄭文燦驕傲地說：「沒有鄭文燦、就沒有捷運綠線，沒有鄭文燦、就沒有桃市立總圖。」

市圖總館以「生命樹」為設計概念，內涵包括「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，具環保節能、良好通風及自然採光特色。

新工處長陳智仁表示，市圖總館圖書館棟的總樓地板面積為一四○○六坪，可提供閱覽、查詢、借閱等服務。一、二樓為演講廳、自習室、文創市集、咖啡館、期刊閱報區、樂齡閱讀區及特殊服務區等；三樓有親子閱讀區、大型繪本區、嬰幼兒遊戲坊、說故事劇場等；四樓為青少年閱覽區，有桌遊、動漫及團體學習室；五樓至七樓有多元文化區、地方文獻區、視聽資料區、數位學習區等；八樓為行政辦公空間，頂樓還有開放式庭園。

陳智仁說，「電影院棟」一樓為主題餐廳，二至五樓將設八個影廳，地下二層規劃為停車場，可停放四○一輛汽車及四一○輛機車，可解決藝文中心的停車問題。