〈北部〉《桃園》選情緊繃？ 陳學聖與韓國瑜合體

2018-11-13

〔記者周敏鴻、陳昀／桃園報導〕韓流襲捲全台，國民黨桃園市長候選人陳學聖昨晚邀來同黨高雄市長候選人韓國瑜，在桃園區陽明公園舉辦「瑜聖大會師．絕地大反攻」造勢晚會，主辦單位稱吸引三萬人到場，黨內市議員候選人也幾乎全數到齊，氣氛沸騰；部分議員候選人表示：「選情緊繃，就盼韓國瑜來幫忙拉抬人氣！」

「瑜聖大會師．絕地大反攻」造勢晚會雖然在七點開始，許多韓粉與國民黨死忠支持者下午就陸續聚集，傍晚五點開始，黨籍市議員候選人陸續抵達並被安排輪番上台演講，每人有三分鐘的時間，闡述問政的成績與理念。

國民黨市議員選將來的很踴躍

藍營人士表示，國民黨提名的市議員候選人有卅八人，過去陳學聖到各區舉辦的活動，部分候選人也不一定參加，昨天卻幾乎齊聚造勢大會，可說是「破天荒」的大會師，顯見都認為韓國瑜的高人氣的確能拉抬自己聲勢。

晚間近七點時，韓國瑜與陳學聖抵達會場，由國旗手引導「大進場」時，現場氣氛HIGH到最高點，支持者高聲齊唱「梅花」等歌曲。由於太多人圍上前想跟韓國瑜等人握手，讓韓國瑜、陳學聖走了近半小時，才登上舞台。

同場造勢的還有國民黨基隆市長候選人謝立功，現場喊出「國聖立大連線，中華民國大勝利」口號，他們說，三人都當選之後，要讓基隆、桃園、高雄三個城市連線拚觀光，並努力促銷三地的農特產品，呼籲支持者投票日踴躍投票，用選票教訓民進黨，一吐多年來的悶氣。