〈北部〉市場像百貨公司 新竹市長林智堅將持續改造

2018-11-10

〔記者洪美秀、王駿杰／竹市報導〕新竹市部分傳統市場不是設施老舊，就是人氣不夠，爭取連任的民進黨新竹市長林智堅昨天發表「市場改造計畫」，並邀請東門市場享初食堂等業者分享成功經驗。

林智堅說，過去四年已活化東門市場做為青創基地、改造竹蓮市場環境有如百貨公司舒適， 未來還要改造南門、北門、東門、關東、中正、中央等六個市場。

將進行硬體整修、提供社區空間，輔導店家轉型為文創產業，升級加值，持續推動市場成為新的觀光景點。提供乾淨、明亮空間、建立攤販公約等，維持消費品質，活絡在地經濟，融入社區服務系統，提供長照據點、圖書館、青年創業基地等多功能使用，讓老市場重獲新生。

謝文進發表政策願景影片

無黨籍新竹市長候選人謝文進，昨天發表政策願景影片，交通建設有公道三延伸銜接景觀大道、客雅大道向東延伸銜接高翠路、青青草原及大坪頂聯外道路、竹科力行路銜接高鐵橋下聯絡道、跨頭前溪新建橋梁、西濱快速公路鳳鼻至香山段等；主張光埔二期市地重劃開發、千甲地區都市計畫、香山牛埔地區閒置工業區專案轉型開發、整合竹科東側及附近零星工業區轉型使用、新訂頭前溪沿岸與新竹機場地區及香山交流道地區都市計畫等。

許明財邀韓國瑜獻「聲」推薦

國民黨新竹市長候選人許明財，昨天則推出宣傳影片，由韓國瑜獻「聲」推薦，許明財化身為「大廚」，端出市政好菜。許明財並勤跑基層拜票，他表示，與韓國瑜都強調要全力拚經濟，期許透過影片讓年輕人認識他。