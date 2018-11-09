〈北部〉台大醫院湳雅院區綠美化 完工開放

2018-11-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府與台大醫院新竹分院推動「湳雅院區擴院計畫」，在未完成土地撥用程序前，市府先啟動台大醫院湳雅院區預定地萬坪土地的綠美化工程，昨天綠美化工程啟用，過去一、二十年用鐵皮圈圍的空間被打開，附近居民都很驚喜，市長林智堅說，這塊荒置土地有如市區綠地般，在台大醫院湳雅院區未完成擴院前，將優先開放市民共享。

新竹市府與台大醫院新竹分院推動「湳雅院區擴建計畫」案，佔地共五點零八公頃，目前已透過市地重劃，由市府取得二點零八公頃土地，其餘共三公頃的桃園區農改場與國有財產署土地，市府也會請中央與台大醫院新竹分院，趕緊就國有土地有償與無償撥用方式進行溝通協商，加速推動「台大醫院湳雅院區擴建案」。

市長林智堅說，市府已先將五點零八公頃「台大醫院湳雅院區」預定地內三點一四公頃土地進行綠美化工程，如今已成為萬坪綠地，除保留原有的大樹，包括印度橡膠樹等，也進行簡易的排水系統、鋪設草皮和建置人行步道，讓北區新增一處紓壓放鬆場地。

林智堅強調，兩年多來，他無數次拜訪台大醫院及中央各部會，市府團隊終在今年完成「台大醫院湳雅院區擴建計畫」都市計畫變更及公辦市地重劃程序，未來也會持續協助台大醫院取得市有地及國有地撥用，期許讓台大醫院根留竹市。

都發處長吳堂安說，台大醫院湳雅院區擴建案位在台六八快速道路及武陵路旁，鄰近市區可及性佳，商業和生活機能都不錯，市府樂見台大醫院湳雅院區擴建案能順利推動，此擴院案將興建地上十層、地下三層、五百五十床急重症大樓，總工程費五十點一億元。