〈北部〉《桃園》機捷橋下空間 田園景觀大道動工

2018-11-06

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕為活化桃園機場捷運A9a（緊急停靠站）至A11（坑口站）捷運軌道橋下空間，並兼顧捷運維修功能，市府獲前瞻建設計畫補助二億元、自籌二．四億元推動的「機捷田園景觀大道（A9a至A11）道路改善工程」，昨天動工，預計二○二○年四月完工。市長鄭文燦出席動工典禮表示，機捷田園景觀大道結合大古山休閒農業區、坑口彩繪村等周邊景點，展現桃園版「小花東縱谷」獨特風光，落成後將是蘆竹的後花園。

A9a至A11 全長5.4公里

全長五．四公里的機捷田園景觀大道，以A10（山鼻站）為中心，東段長約三．五公里、西段長約一．九公里，寬度廿一公尺，工程將設置車道，車道旁設置寬敞的行人及自行車行走的綠園道。

市府新建工程處副總工程司張重仁表示，考量機捷田園景觀大道沿線兩旁有生態豐富的田園景觀，若僅提供車輛進出及維修功能「過於可惜」，因此打造人行及自行車道，可串聯大古山休閒農業區、坑子溪休閒農業區、坑口彩繪村等景點，成為蘆竹一日輕旅行路線。

機捷橋下空間陸續規劃

張重仁說，田園景觀大道東段從A9a連接至赤塗路段的六百公尺長路段，因涉及林口特定區都市計畫，將待都市計畫變更且用地取得後，再投入四千二百萬元進行二期工程，預計二○二○年動工；至於A15（大園站）至A17（領航站）的橋下空間，目前已完成A15（大園站）至A16（橫山站）橋下維修便道，其餘將待航空城開發後再做規劃。