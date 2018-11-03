〈南部〉日本寶塚歌劇團 首度高雄秀歌舞

2018-11-03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕享譽國際、深受台灣粉絲喜愛的日本寶塚歌劇團，首度南下高雄，昨日起至五日在高雄市文化中心至德堂公演六場，帶來音樂劇《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》及《Killer Rouge／星秀☆煌紅》，展現星組演員精湛的歌藝和舞藝。

與台灣霹靂布袋戲合作 融合台語詩歌

超過百年歷史的日本國寶寶塚歌劇團三度來台公演，為了這次台灣公演，出動一百五十人的演出與行政團隊，更首次與台灣傳統藝術霹靂布袋戲合作，將電視劇改編為音樂劇《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，首次對外公演，編劇和導演將電視劇中的台語開場口白和台語詩歌巧妙地融合演出。

寶塚歌劇團為了感謝東日本大地震時台灣對日本的捐款援助，並以促進台日間的文化交流為目的，曾於二○一三與二○一五年來台演出，每場座無虛席、大受好評。

陳菊昨專程南下欣賞首場演出，她說，由於高雄市近年來藝文市場蓬勃，藝文參與人口日增，寶塚歌劇團高雄首演，有助提升文化交流的層次。

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