〈北部〉《競選總部比一比》鄭5號咖啡廳 陳鐵材藍白調

2018-11-01

〔記者李容萍／中壢報導〕拚連任的市長鄭文燦，南桃園競選總部選址中壢區中豐北路、中美路口近老街溪中央公園旁，宛如劇場般的圓形結構、採用「圓五曲」設計概念，打造五號咖啡廳、五號書房提供閱讀與休憩空間，同時連結內外腹地作為開放平台；國民黨市長候選人陳學聖的南區競選總部，主體結構以鐵材搭建，外型宛如堡壘，象徵是鋼鐵般的競選總部。

有別於設置定點競選總部，無黨籍市長候選人楊麗環推出「愛心行動競選總部」，「趴趴走」巡迴各區傳遞參選理念與想做公益的心。

陳學聖南區競選總部位於中壢區七和路、七合一街口的六和高中舊址，藍色的外觀，象徵藍天，窗戶採用白色，外型與國民黨黨徽相仿，屋頂高立九面大旗，展現必勝的氣勢，包括主打韌性城市競選主軸的戰旗；走進競選總部，時尚感十足的客家花布映入眼簾，給人客家務實及硬頸的第一印象，桃園市傳統整復推拿職業工會也於每週二、四、六、日共四天，在此提供兩個時段的免費推拿體驗。

陳學聖表示，這地點要歸功於市議會議長邱奕勝的推薦，他在此參選兩屆立委都能勝選，前縣長吳志揚也曾在此設置競選總部並當選，而礙於經費，總部將只提供文宣品與飲用水，沒有炒米粉。

鄭文燦南桃園競選總部將於三日上午成立，總部以「圓」為發想，運用台灣農業常見的溫室結構搭建，並採用半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯，日夜會透出不同的雲霞光輝與溫暖光影。

鄭文燦競選團隊將於接下來的三個週休假日推出主題活動，三、四日「桃青們！」邀請在地創業的青年展現文化活力，十、十一日的「五號快炒限定店」將結合新媒體、搖滾、宗教等衝擊感官的聲光派對，十七、十八日為「燦市場」，呈現有如市場的多元飲食文化饗宴。