〈中部〉李進勇掃街談建設 張麗善二崙謝支持

2018-11-01

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕選戰進入倒數階段，雲林縣長李進勇昨天分別在水林掃街，並到林內與土庫以車隊拜票，希望發揮母雞帶小雞精神，拉抬同黨競選夥伴；國民黨雲林縣長候選人張麗善則至二崙鄉後援會感謝支持者，強調如當選縣長，會讓雲林富起來。

李進勇表示，為強化一六四縣道連結的北港、水林及口湖三鄉鎮的觀光及產業發展，成功爭取經濟部推動城鄉特色產業園區發展計畫經費四千一百五十萬，連結三鄉鎮的特色產業，以顏思齊故事館為集聚點，發展水林番薯獨特的商業模式，連結帶動三鄉鎮的深度發展。

張麗善二崙鄉後援會支持者懸掛「票投李進勇等同支持吳音寧」、「民進黨不倒、農民不會好」等布條，遭指控是「假農民」，張麗善昨天到二崙鄉後援會感謝支持者。

二崙鄉後援會執行長彭瑞錩表示，吳音寧接任北農總經理後，農民的收入銳減，農民只希望農產品能夠提供最基本的溫飽，吳音寧卻只會打壓菜價；對此民進黨雲林縣黨部表示，吳音寧擔任台北果菜市場總經理後，一直站在產地農民立場，從產銷根本解決蔬果生產問題。

李明哲妻子李凈瑜 挺王麗萍

另外，民進黨前黨工李明哲遭中國以「涉嫌危害國家安全」拘押至今，李明哲太太李凈瑜昨天專程到雲林支持無黨籍縣長候選人王麗萍，強調她是真俠客，能為弱勢、為友情、為台灣做犧牲，最值得支持。