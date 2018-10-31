〈北部〉《桃園》虎頭山物聯網基地 明年5月營運

2018-10-31

〔記者陳昀／桃園報導〕推動「亞洲．矽谷」計畫，中央與市府共同投入一．五億元，昨在桃園區動土打造「虎頭山物聯網創新基地」，市長鄭文燦出席典禮表示，開發基地為一．三公頃，預計明年五月完成，將由大同集團、中華電信所屬子公司負責營運；市府後續也規劃在周圍三．四公頃土地打造創新基地公園，要將此處打造為「桃園矽谷」。

桃園矽谷 創業團隊據點

鄭文燦說，桃園致力推動「亞洲．矽谷」，已設有三處小型青創基地、三個大型青創聚落及育成中心，提供創業團隊更好的舞台，如青埔的「亞洲．矽谷創新研發中心」、「幼獅國際青年創業村」等。

設置封閉式車聯網基地

鄭文燦說，市府規劃先在虎頭山基地設置封閉式車聯網基地，未來會在青埔地區推動開放式基地，發展感測元件、大數據分析領域，再結合資安、車聯網，成立資安育成基地。

鄭文燦指出，大同集團所屬的大同世界科技公司及中華電信集團所屬的勤崴國際科技公司透過公開招標獲得創新基地營運權，未來將分別發展自駕車聯網、資安產業，並提供實證測試平台；基地中的智慧車輛實證平台，採用NVIDIA先進超級電腦架構，設置模擬與驗證系統，提供自駕車相關零組件廠商在場中實地驗證，可提高駕駛決策系統。

鄭文燦表示，桃園市為車用電子、汽車零件製造重鎮，包括豐田、福特、三菱及電動機車大廠gogoro、山葉、中華汽車等都在桃園設廠，結合物聯網、AI技術後，可提高測試能力並發展車聯網領域。