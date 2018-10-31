〈北部〉《桃園》桃林廢鐵路活化 變身1.3公里綠帶

2018-10-31

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕桃林鐵路於二○一二年走入歷史，荒廢六年後進行活化，優先段的「龜山區山鶯路到桃園區成功路三段路廊」昨天完工，長度一．三公里、經費七千五百萬元，原本雜草叢生的廢棄鐵道變身景觀綠帶、自行車道及人行休閒步道，「鐵道風」廊道飄著濃濃的復古味。

三階段工程 預計2020年全段完工

市長鄭文燦表示，桃林鐵路乘載著許多人的記憶，後續路廊活化工程將持續進行，二○二○年將舉辦桃林鐵路藝術節。路廊活化工程由市府捷運工程局發包，捷工局長陳文德表示，桃林鐵路總長十九．二公里，工程分優先段、城鎮之心及後續段三部分，城鎮之心從桃園區成功路三段到蘆竹區六福路，長度七．六公里，四億元經費由中央補助一．一億元、市府編列二．九億元，預計十一月上網招標。

後續段為蘆竹區六福路至南山路二段，長度一．四六公里、經費八千萬元，目前進行細部設計中，預計二○二○年可全段完工，屆時可串聯虎頭山、五酒桶山、羊稠坑等景點。

昨天完工啟用的優先段可從虎頭山連接到龜山區山鶯路，設置夜間照明設備。搶先騎自行車體驗的民眾表示，此段部分路廊保留舊有的鐵道，自行車道以柏油鋪設並與人行道分隔，安全度提高不少，但有部分路段為木棧道，經過時要格外小心行人，下雨天則要注意路滑。

一九六八年通車的桃林鐵路為台鐵支線，負責載運燃煤到新北市林口火力發電廠，後於二○○五年增加客運列車，每天早、晚一班次，由於運量及需求量不高，加上林口電廠卸貨碼頭落成，於二○一二年走入歷史，鐵道因此封閉、閒置。住在鐵道兩旁的居民回憶說，過去運煤時聽火車聲音，就可分辨列車是載煤往林口，還是空車返回桃園方向，鐵道活化後，整個景觀都不同了。

居民也說，路廊活化工程前還施作雨水下水道、自來水幹管等工程，施工期很長也影響居民生活，而「優先段」路廊在山德里路段有許多長者散步、休憩，擔心長者會被自行車撞傷。

市長：施工期影響居民 擬專案減稅

鄭文燦對此表示，施工期間確實影響到居民生活，將研擬是否專案減收地價稅、房屋稅，這部分將請地方稅務局處理，行人與自行車爭道部分，會將自行車與行人區隔。