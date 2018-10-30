〈中部〉西螺大牛埔公墓遷葬 打造景觀公園

2018-10-30

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺埔心大牛埔公墓在順利遷葬完成後獲中央前瞻計畫經費補助一千一百餘萬元，將改建為景觀公園，工期約一百廿天，公園內設有籃球場及健走步道，西螺鎮公所昨天舉行祈福及動土儀式，鎮長鄭玲惠希望發展為西螺城鎮核心綠地。

發展西螺核心綠地 動土

大牛埔公墓位於雲一四五甲線、雲一五四線交叉口，基地面積四．五公頃，跨西螺安定、河南、詔安三個里，遷葬過程遭遇很多困難，經地方民代、里長協助才順利完成，縣府以「雲林縣西螺鎮埔心社區環境景觀改造計畫」爭取中央前瞻計畫預算補助，城鄉處以一千一百餘萬元發包，將改建為景觀公園。

將設籃球場、沙坑等設施

鄭玲惠表示，縣府原計畫遷葬完成後將基地打造為水質淨化再生公園，因周邊里民擔心變成污水處理場，經檢討評估後決議改建成具觀光價值的景觀公園，設置籃球場、健走步道、沙坑及休閒娛樂器材，希望建設成西螺的觀光地區，與西螺大橋景點串連成城鎮核心綠地。

縣議員李明哲表示，景觀改造計畫預計十一月初開工，未來還有第二、三期計畫，由於公園腹地廣大，未來發展潛力足，他會配合公所與縣府向營建署及體育署爭取更多經費，帶動西螺發展。

城鄉處長林長造指出，第一期工程主要進行公園整地與綠美化，另配合地方休憩及親子娛樂也設置簡易運動及娛樂設施，未來地方如果有更明確的需求，如增建網球場等，縣府也會全力配合，爭取中央經費。