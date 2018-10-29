〈台北都會〉（台北）公車補貼4年倍增 議員質疑浮報

2018-10-29

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市公車票價十五元，台北市政府同時也計算公車運價為十八．六四四九元，其中差額由市府補貼聯營公車業者，維持十五元票價；而補貼金額逐年增高，公運處近年理由是「勞基法」修法，駕駛勞動條件改變。但台北市議員周柏雅發現，公運處無法肯定駕駛有無加薪、領取加班費，而近三年北市公車減少二六二輛、行車人員與公車比率還降低，明年運價補貼卻破紀錄達十九．九六億元，比四年前還多十億元，由民眾納稅錢買單。

司機人數、公車數量 都減少

根據公運處統計，郝市府時代編列運價補貼預算，二○一二年五．一二億元、二○一三年十億元、二○一四年十．○六億元、二○一五年九．六三億元。

柯市府二○一六年編列郝末期一樣金額，之後追加近三億元，最後達十二．五七億元；二○一七年重演追加預算狀況，運價補貼達十六．六七億元。二○一八年十六．○九億元、二○一九年達十九．九六億元。

運價提高 但司機說沒有加薪

公車運價計算項目包括油價、駕駛及業務員工薪資、修車材料等。公運處主秘楊欽文今年四月曾說明，運價提高為十八．六四四九元，是因為行車駕駛勞動條件改變，例如加班費時數計算方式不同，導致業者薪資負擔增加。

不過，周柏雅質疑，公車業者根本沒將人員僱滿，今年共有四二五五位司機負責三五○六輛車，行車人員與公車數量比率是一．二一，其比率比兩年前一．二六還低；而今年公車數量還比兩年前三八六八輛，減少了三六二輛。他說，司機人數減少、加班時間增加，公運處與業者疑似浮報補貼。

他說，由於部分司機今年九月曾反映根本沒有加薪，連薪資明細都沒依法詳實提供，看不到加班費項目，於是他日前函問公運處薪資結構、加班費等計算方式？但公運處函覆，這不是他們監理權責範圍，需由業者提供；換言之，根本不知道有沒有加薪、給加班費。

公運處︰核實編列 依預算執行

公運處長常華珍表示，此議題之前在議會中也有諸多討論，當時議會決議明年三月將重新檢討運價計算公式，至於議員質疑浮編、浮報的部分，公運處皆是核實編列，並按照預算編列執行，若有任何建議，都將納入明年三月檢討之中。