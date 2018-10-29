〈北部〉《桃園市議員第五選區 選情分析》大園三搶二 藍綠拚保住一席

2018-10-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員選舉第五選區（大園區），為國民黨徐其萬、民進黨游吾和、無黨籍許朝童三搶二局面，徐、游為現任議員，許朝童是大園區里長聯誼會會長。其中徐其萬選情穩定，游吾和、許朝童兩人屬性接近，游強調正綠旗，許朝童猛打鄭文燦牌又獲地方派系支持，都有機會上壘。

四年前桃園升格直轄市，大園選區為徐其萬、游吾和及無黨籍王淳長三人競爭局面，受國民黨中央執政不力影響，游吾和以最高票當選，徐其萬保住藍軍一席。但今年情況丕變，民進黨飽受執政包袱影響，許多藍營支持者力挺徐其萬，且藍營沒有其他候選人，選票集中，加上徐曾任兩屆代表、一屆副主席及兩屆議員，民代資歷廿年、累積的服務與耕耘踏實，選情相對穩定。

桃園升格直轄市，鄉、鎮、市代表會走入歷史，游吾和、許朝童先前都是「溪海、和平、橫峰、田心、大園」選區的代表，之後游吾和更上層樓當選首屆桃園市議員，許朝童則轉戰和平里里長，並擔任大園區里長聯誼會會長；四年後，許朝童參選市議員，又打著與市長鄭文燦合照大型看板，爭搶綠營支持者，讓游吾和備感危機，出席各種場合都強調自己是「正港」民進黨提名的。

地方分析，許朝童擔任大園區里長聯誼會會長後，開始經營全區人脈，眾多里長、農漁會都有其支持者，且獲得前鄉長張建隆運作婦女會、老人會等支持，實力不容小覷。

然而，大園區的基本盤仍是綠大於藍，游吾和曾任第十六、十九屆鄉民代表及首屆市議員，其正統綠營與在地方上一定的根基，只要穩紮穩打，大有機會保住綠營席次。