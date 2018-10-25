〈南部〉英國媒體讚衛武營「史詩級鉅獻」

2018-10-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數藍綠攻防，衛武營意外成為「嬌」點！

英國衛報稱地表最強藝術表演館

衛武營國家藝術文化中心開幕五天吸引外媒報導七十篇，英國「衛報」更以「史詩級鉅獻」為題，稱讚衛武營是地表最強藝術表演館，驚嘆台灣面臨中國統一強大威脅，仍勇敢投入國際文化舞台，成功的文化外交讓全世界看到台灣。

入厝趴起11天 創12萬8千人潮

衛武營國家藝術文化中心，是世界最大單一屋頂劇院，經統計雙十節辦入厝趴到二十日入館人數，十一天創下十二萬八千人潮，連歌仔戲展覽也有六萬人看過，五家商店更達到五百萬元營業額，開幕五天已揚名國際，吸引國外媒體報導達七十篇，近來仍持續有外媒約訪。

另外，連英國三大報之一「衛報」以「史詩級的鉅獻」稱讚衛武營是地表最強藝術表演館，即便台灣面臨中國統一威脅壓力越來越大，衛武營就像一份巨大聲明，向世界闡明這個勇敢的國家認真投入國際文化舞台；國際知名品味生活設計媒體巨擘「Wallpaper」肯定衛武營的存在超越外表宏偉，企圖成為具親近性、多元活力的文化樞紐。

近來有人批評高雄又老又窮看不起表演，讀者林金安表示，衛武營不只是華麗建築表面層次，而是象徵文化正義的來臨、城市轉型的證明，高雄過去被稱作文化沙漠，衛武營讓市民驕傲感重振，高雄人會用行動支持演出，衛武營不會變成蚊子館。

藝術總監︰並非為政商名流而蓋

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營以百億元蓋完已算是國際奇蹟，各國投資藝術文化不會把報酬率擺在第一，衛武營並非為政商名流而蓋，是為了平衡南北藝文資源，使命是創造對話平台，不分社會階層共融，歡迎大家來衛武營欣賞演出，強調這是眾人的藝術中心。