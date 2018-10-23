〈台北都會〉（台北）新文化運動紀念館 沒驗收就趕開幕

2018-10-23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲本月十四日出席「台灣新文化運動紀念館」開館典禮，致詞自比新文化運動之父蔣渭水惹爭議。台北市議員顏若芳還發現，紀念館原訂於十七日「台灣文化日」開幕，市府提早至十四日，十三、十四日連續兩天得以為柯文哲安排活動紀念蔣渭水；但紀念館室內裝修工程卻在開幕前一天才報竣，且迄昨仍未驗收，恐引人聯想是否為選舉倉促開幕。

完工隔天即開館 議員質疑倉促「選」日

顏若芳指出，「台灣新文化運動紀念館」為市定古蹟，前身是日治時代的台北北警察署、台北市警局大同分局，其古蹟主體修復工程去年底雖已完工，但內裝工程至今年七月卅一日，進度僅五十三．八三％，九月卅日雖達九十八．三二％，但在開幕前九天、本月五日進度仍為九十九．四一％，迄今未驗收；廠商至今估驗計價進度只有廿二．五三％。

顏若芳說，即便十七日開幕，工程也不可能驗收完畢，大家配合活動參觀還沒驗收的空間，恐有公安疑慮；前市長郝龍斌時代也會倉促開幕，議員皆嚴加監督。

文化局主秘劉得堅表示，室內裝修工程屬展覽設施，文化局已審過無虞。文化局文化資源科科長邱稚亘補充，紀念館外部結構都已經做好，內裝展示部分在開幕前一週已確認東西數量到位、展覽書圖沒問題，「我們開館標準比驗收還嚴格」。

文化局︰提前辦方便相關家屬參加

至於為何提前至十四日（週日）開幕？邱稚亘說明，不管今年選不選舉，如果要符合史實，一定是十七日前後開幕；但考量開幕當天到場民主運動後代家屬週末較為方便，加上十四日有大稻埕國際藝術節「時空劇場—1920變裝遊行」，兩場活動可互相拉抬，因此選擇那天開幕，不希望此事被詮釋與選舉有關；劉得堅也強調，「不是為了選舉」。

柯文哲選前頻推崇民主前輩，在都發局規劃下，九月宣布將在花博公園圓山園區打造黃信介紀念廣場，被質疑拉攏綠營選票。

本月十三日在民政局安排下，柯文哲前往大安六號公墓，啟用「蔣渭水先生紀念廣場」，致詞強調蔣渭水是他台大醫學院的老學長；隔天，柯文哲再參加「台灣新文化運動紀念館」開館典禮，又稱自己把選舉當成以文化為主體的社會運動，理念就是來自蔣渭水，卻遭國民黨台北市長候選人丁守中批評︰「蔣渭水是有核心價值的人，柯文哲有嗎？」