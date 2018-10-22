〈南部〉台南市市議員第五選區10搶5 競爭激烈

2018-10-22

〔記者萬于甄／新化報導〕台南市議員第五選區整合善化、安定、山上、新化及新市選區，此屆共有十位候選人角逐五席次，包括民進黨候選人林志展、陳碧玉、林志聰、李偉智，國民黨李文俊、黃俊勝，無黨籍王清崎、張家睿、高忠義以及基進黨王姬方等人，各候選人在地方上競爭激烈。

候選人林志展、林志聰為現任市議員，在地方握有一定的基本盤；陳碧玉代夫林慶鎮出征，掌握新市地區的票源；前議員李文俊則是捲土重來，勢力不可小覷；李偉智、黃俊勝雖屬政壇新人，但對地方服務都不陌生，前者是新化農會理事長，後者曾擔任市議員林全忠的秘書。

王清崎原是資深民進黨員，曾為市議員梁順發的助理，票源以安定一帶為主；王姬方則是室內設計師，社會基層出身，受基進黨徵召投入選戰；張家睿為政治素人，與哥哥張富森分別參選第五、七選區；高忠義則以善化女婿的身分，力拚選戰。

此屆台南市議員第五選區因整合幾個獨立選區，政治勢力版圖變動，在應選五席、含一席婦女保障名額之下，選戰原先就難以攻防，角逐人數又多達十位，各候選人都勤走基層拜票，就怕少了一票因而落馬。其中，國民黨候選人黃俊勝昨在新化成立競選總部，除地方支持者踴躍出席外，找來市長候選人高思博、市黨部主委謝龍介拉抬聲勢。