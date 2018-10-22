〈南部〉林園油槽大火 重罰五百萬

2018-10-22

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕林園工業區昨傳出爆炸聲響，林園先進材料科技公司Tk112塔底油槽大火燃燒，濃煙直竄天際，居民住家玻璃都感受到震動，環保局重罰五百萬元並勒令停工，近期將聯合稽查入廠體檢。

林園先進材料科技公司原名為中橡公司，生產製造輪胎化學原料，廠區內編號Tk112塔底油槽上午八時四十分傳出爆炸聲響，隨即冒出大火濃煙，由於一旁還有其他油槽，高市消防局出動廿車、四十人前往灌救，花了約三小時才完全撲滅。

包括市議員王耀裕、中汕里長李進宗等人及多名居民前往關切，因擔心油槽再度爆炸，林園警分局到場維持秩序，勸導居民遠離現場。

李進宗指出，爆炸聲響傳出時，二、三百公尺遠的民宅玻璃都可以感受到震動，事發時正吹西南風，黑煙才沒有飄進社區，但會持續觀察是否有汙染。

李進宗說，林園先進前身為中橡公司，位處汕尾地區北方，每年入冬吹起東北季風時，社區常會瀰漫化學氣味，而中橡也曾發生碳煙逸散汙染事件，以鄰為壑令人頭疼，要求遷廠聲浪很大。

工安原因有待調查，環保局對該廠做出停工處分，李進宗表示，林園先進必須說明事故原因，試俥前完成總體檢，希望有關單位嚴格把關。

林園先進勒令停工

燃料油儲槽爆炸起火燃燒，環保局派員前往稽查，經查是碳黑產生製程（M01、M02、M03）所使用的碳黑燃料進油（塔底油）槽因爆炸起火，重罰五百萬元並勒令停工，今年累計違規達六次，總共開罰六百三十萬元，近期將邀集相關局處，針對全廠其他製程操作，全面體檢查核，如有違反規定，將一併裁處。