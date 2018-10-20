〈北部〉苑裡市場火災爭租金補助 苗縣府搖頭

2018-10-20

〔記者蔡政珉、洪美秀／綜合報導〕擁有百年歷史的苗栗縣苑裡鎮公有市場，九月間因一場惡火，超過一半攤位慘遭祝融，攤商頓時無法營業，有些只好改在路邊擺攤或另租店面。苑裡鎮公所表示，原本規劃在原址搭建臨時市場，但因列為暫定古蹟，必須另尋他法，苗栗縣文觀局應依文化資產保存法補助租金。

文觀局：與文資法規定不符

苗栗縣文觀局表示，苑裡鎮公所對文資法第二十條「建造物經列為暫定古蹟，致權利人之財產受有損失者，主管機關應給與合理補償；其補償金額以協議定之」認知有誤，市場為暫定古蹟是在災後認定，非因暫定古蹟造成。且鎮公所若另尋地點搭建鋼棚架並負擔場地租金，都屬於公部門行政程序，與文資法規定不符，若鎮公所有異議，可向中央申請函釋。

不少攤商認為，苑裡鎮公所應另尋地點搭建臨時市場較合宜，畢竟原址搭建臨時市場，等到若干年後獲得經費重建，臨時市場又要拆除，必須再找地點，問題又回原點。

竹市魚市場路平 12月完工

此外，超過十年未大規模整修的新竹市魚市場，路面出現破損、凹洞和遇雨積水等問題，市府補助新竹區漁會整修鋪設路面約六千兩百平方公尺，昨天開工，預計十二月完工。

新竹市長林智堅表示，為了漁民的作業安全，市府已進行漁港疏浚工程，也向漁業署爭取到五千五百萬元經費，並規劃「漁民專用動線」，讓漁民作業更加方便與順暢。